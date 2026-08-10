Продолжение конфликта на Украине выгодно европейским элитам, которые используют его для удержания власти. Об этом во время общения с газетой «Известия» рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, политики в Брюсселе поставили на кон свои карьеры и теперь сами толкают свои народы в опасную колею, усиливая риск разрастания боевых действий.

«По сути, они сами загнали себя и свои народы в опасную колею, продолжая усиливать риск разрастания украинского конфликта», — подчеркнул дипломат.

Также Галузин обратил внимание на появляющиеся в интернете сообщения о создании в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ) подразделений, укомплектованных депортированными из стран Европы украинцами. Речь идёт, в частности, о взводах территориальной обороны на Сумском направлении. Ссылаясь на слова пленных украинских военных, замминистра отметил, что принудительная высылка мужчин из европейских государств началась ещё в конце 2025 года.

«Ход мыслей европейцев, заряженных на милитаризацию ЕС, ясен — возвращение украинцев на родину будет способствовать затягиванию конфликта и, мол, увеличит на какое-то время причиняемый России ущерб», — пояснил он.

При этом, по мнению Галузина, европейские элиты, испытывающие серьёзные проблемы с популярностью, пытаются использовать это как козырь перед своими избирателями — «продать» временное пополнение ВСУ за счёт беженцев как собственный успех и экономию бюджетных средств. Однако, отметил дипломат, в Европе есть и конструктивные силы, «но они не могут и заикнуться о мире», поскольку большинство населения, по его словам, одурманено пропагандой о «российской угрозе» и скорой «победе» Киева.

Ранее сообщалось, что предложение Польши разрешить странам НАТО сбивать российские ракеты над Украиной может привести к прямому вовлечению альянса в конфликт. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что Варшава рассчитывает привлечь к таким действиям Германию. Он напомнил, что логистический узел в польском Жешуве прикрывают комплексы Patriot под управлением немецких военнослужащих. НАТО разместило их после просьбы Польши, которая передала собственные средства ПВО Украине. По оценке Леонкова, Варшава хочет возложить применение комплексов на немецкую сторону, такой подход он назвал политически недопустимым.