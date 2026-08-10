Политика НАТО способствует затягиванию конфликта на Украине. Такое мнение в соцсети X высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

«НАТО воюет до последнего украинца — бойкотируя дипломатию, прославляя оружие как путь к миру, принудительно мобилизуя украинцев и депортируя беженцев», — написал он.

Диесен считает, что альянс представляет опосредованный конфликт с Россией как поддержку Украины. Профессор назвал такой подход наиболее заметным пропагандистским приёмом, который он наблюдал за свою жизнь.

Ранее сообщалось, что предложение Польши разрешить странам НАТО сбивать российские ракеты над Украиной может привести к прямому вовлечению альянса в конфликт. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что Варшава рассчитывает привлечь к таким действиям Германию. Он напомнил, что логистический узел в польском Жешуве прикрывают комплексы Patriot под управлением немецких военнослужащих. НАТО разместило их после просьбы Польши, которая передала собственные средства ПВО Украине. По оценке Леонкова, Варшава хочет возложить применение комплексов на немецкую сторону, а такой подход он назвал политически недопустимым.