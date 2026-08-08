Раскрыт грязный план Польши по втягиванию НАТО в войну с Россией

Предложение Польши разрешить странам НАТО сбивать российские ракеты над Украиной может привести к прямому вовлечению альянса в конфликт. Такое мнение NEWS.ru высказал военный эксперт Алексей Леонков.

По его версии, Варшава при этом может рассчитывать на участие Германии. Леонков обратил внимание на ситуацию вокруг польского города Жешув, через который проходит военная помощь Украине. Эксперт напомнил, что расположенный там логистический узел прикрывают комплексы Patriot, которыми управляют немецкие военнослужащие.

«Их поставили по решению НАТО после просьбы самой Польши, которая отдала свои средства ПВО Украине. И вот поляки, призывая сбивать российские ракеты, хотят подставить немцев — чтобы стрелять начали они», — заявил Леонков.

При этом он расценил действия польских властей как политически недопустимые. Свою оценку Леонков завершил словами о том, что подобного поведения польских политиков в нынешних условиях, по его мнению, можно было ожидать.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что необходимо начать серьёзное обсуждение вопроса о перехвате российских ракет над территорией Украины. Он призвал коллег к дискуссии без учёта партийных разногласий и отметил, что следует решить, безопаснее ли уничтожать эти снаряды в небе над соседней страной, чем дожидаться их попадания на территорию Польши.