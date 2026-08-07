Польский министр захотел сбивать российские ракеты над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает нужным начать обсуждение перехвата российских ракет над украинской территорией. Такое заявление он сделал в интервью агентству PAP.

Дипломат призвал коллег к серьёзной дискуссии без оглядки на партийные распри. По его словам, необходимо определиться, безопаснее ли уничтожать эти снаряды в небе над соседней страной, чем «ждать, когда они долетят до территории республики».

Сикорский признал отсутствие у киевского режима возможностей для противодействия баллистическим целям. Этот факт, по мнению министра, делает тему противовоздушной обороны на чужой земле особенно актуальной.

Заявление прозвучало вскоре после инцидента в конце июля. Тогда местные военные обнаружили неопознанный летящий объект, а позже нашли вероятное место падения с воронкой диаметром около 10 метров. Не дожидаясь результатов официальной проверки, премьер-министр Дональд Туск высказал предположение, что речь идет о ракете Х-101.

В свою очередь Москва не раз указывала, что Вооружённые силы России в ходе спецоперации атакуют только военные и сопряжённые с ними энергетические сооружения противника. В Кремле подчёркивают, что воздушные границы сопредельных государств не нарушаются.