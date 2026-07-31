Премьер-министр Польши Дональд Туск попытался использовать ситуацию с неопознанным объектом в воздушном пространстве страны, чтобы поддержать Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

По его оценке, польский премьер связывает произошедший инцидент с Россией не случайно. Эксперт считает, что подобная риторика может стать дополнительным аргументом в пользу увеличения военной и финансовой помощи Украине.

«Это может послужить хорошим отвлекающим манёвром, чтобы спасти Зеленского», — заявил Христофору.

Кроме того, журналист выразил мнение, что сложившаяся ситуация может быть использована глобалистами в их политических целях.

Ранее в Польше произошёл мощный взрыв, после которого на месте образовалась крупная воронка. Позже в Люблинском воеводстве обнаружили обломки неопознанного объекта и следы его падения. Несмотря на отсутствие результатов экспертизы, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что речь идёт о российской ракете.