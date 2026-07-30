Заход неизвестных летательных аппаратов в воздушное пространство Польши минувшей ночью мог быть спланированной акцией киевского режима. Такое мнение высказал политолог-международник Владимир Оленченко в разговоре с Life.ru. По его словам, цель Украины — выдать свои дроны за российские и спровоцировать прямой конфликт между Москвой и Варшавой.

Я думаю, что это очередная украинская провокация. Они не справляются, их противовоздушная оборона не справляется. К тому же у них сейчас напряжённые межгосударственные отношения с Польшей, поэтому не исключено, что использование беспилотников носило характер провокации Владимир Оленченко Политолог-международник

Оленченко напомнил о ночном массированном ударе ВС РФ по объектам на Западной Украине. В Минобороны России сообщали о поражении целей в районе Львова и Ровно. Именно в это время, считает аналитик, украинская сторона могла намеренно запустить свои БПЛА в сторону польской границы. Расчёт был прост: на фоне работы российской авиации представить чужие дроны как «заблудившиеся» российские ракеты.

Кроме того, по мнению политолога, за этим манёвром стоит далеко идущая политическая цель. Киев пытается сместить фокус внимания польского общества и затмить исторические споры.

«Это попытка втянуть поляков в конфликт, в надежде, что на этом фоне забудется противостояние по вопросу Волынской резни», — подчеркнул спикер.

Собеседник Life.ru также обратил внимание на кадровые перестановки в ВСУ. Он назвал нового главкома Михаила Драпатого «безбашенным человеком» и выходцем с Западной Украины, который не силён в политике, но склонен к террористическим методам. Свидетельством тому служит резкая активизация налётов на российские регионы после его назначения. Теперь, судя по всему, он взялся и за польское направление.

Напомним, 30 июля в польском селе Тарнавы-Колония был найден неопознанный объект. Премьер Дональд Туск не дождался результатов экспертизы и поспешно заявил, что это российская крылатая ракета Х-101.