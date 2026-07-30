Глава Минобороны Польши назвал прошедшую ночь чрезвычайно тяжёлой для ПВО страны

Минувшая ночь стала серьёзным испытанием для польских сил противовоздушной обороны. Об этом в соцсети X написал министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, системы наблюдения, обнаружения угроз и собственно ПВО работали в крайне напряжённом режиме. Информация непрерывно передавалась и координировалась между службами, доходя до высшего руководства страны. Сейчас военные выясняют, что за объект упал в окрестностях населённого пункта Тарнава-Колония.

Напомним, сегодня польские военные сообщили, что в 04:40 (по Москве) обнаружили в воздушном пространстве республики неизвестный объект, движущийся на запад, и подняли по тревоге истребитель F-16. Через несколько минут цель пропала с радаров, и на поиски отправили вертолёт Ми-24. Экипаж нашёл вероятное место падения в безлюдном районе Люблинского воеводства, сейчас там работают поисковики и спасатели. Утверждается, что объект оставил в земле внушительных размеров кратер.