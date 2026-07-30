В Польше обнаружили воронку и обломки неизвестного объекта после мощного взрыва

Польские военные заявили, что обнаружили в своём воздушном пространстве неизвестный летающий объект и нашли место, где он, вероятно, упал. Об этом сообщили в Оперативном командовании видов вооружённых сил республики.

«В 03:40 (04:40 мск) в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, движущийся в западном направлении. Для его идентификации и перехвата в район был направлен дежурный истребитель F-16», — говорится в сообщении.

Через несколько минут объект исчез с радаров. На поиски отправили вертолёт Ми-24. Экипаж обнаружил вероятное место падения в безлюдной местности в Люблинском воеводстве. Туда направили поисковиков и спасателей. Сейчас на месте работают оперативники.

Напомним, ранее сообщалось, что в польском Люблинском воеводстве прогремел сильный взрыв. Инцидент случился в Билгорайском районе между деревнями Тарнава-Колония и Бискупице. Местные жители услышали громкий хлопок и позвонили в экстренные службы. На место приехали полицейские и контртеррористическое подразделение.