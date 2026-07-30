Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 07:36

Грохот на несколько километров: Мощный взрыв в Польше оставил воронку в земле

В Польше нашли воронку после мощного взрыва в Люблинском воеводстве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Мощный взрыв прогремел в Люблинском воеводстве Польши, после чего на поле обнаружили воронку и обломки неизвестного объекта. Об этом сообщила польская полиция.

Инцидент произошёл в Билгорайском повяте между населёнными пунктами Тарнава-Колония и Бискупице. Местные жители услышали сильный грохот и обратились в экстренные службы.

«Полицейские обнаружили на поле в расстоянии около двух километров от построек воронку и разбросанные элементы неидентифицированного объекта», — говорится в сообщении.

К обследованию территории привлекли сотрудников контртеррористического подразделения. Происхождение найденных фрагментов пока устанавливается.

Польша подняла авиацию на фоне активности России на Украине
Польша подняла авиацию на фоне активности России на Украине

Ранее румынский порт Констанца полностью приостановил движение судов из-за сообщения об угрозе взрыва. После обнаружения подозрительного багажа у пассажирского терминала персонал эвакуировали, а полиция и специалисты начали проверку территории.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Польша
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar