Грохот на несколько километров: Мощный взрыв в Польше оставил воронку в земле

Мощный взрыв прогремел в Люблинском воеводстве Польши, после чего на поле обнаружили воронку и обломки неизвестного объекта. Об этом сообщила польская полиция.

Инцидент произошёл в Билгорайском повяте между населёнными пунктами Тарнава-Колония и Бискупице. Местные жители услышали сильный грохот и обратились в экстренные службы.

«Полицейские обнаружили на поле в расстоянии около двух километров от построек воронку и разбросанные элементы неидентифицированного объекта», — говорится в сообщении.

К обследованию территории привлекли сотрудников контртеррористического подразделения. Происхождение найденных фрагментов пока устанавливается.

Ранее румынский порт Констанца полностью приостановил движение судов из-за сообщения об угрозе взрыва. После обнаружения подозрительного багажа у пассажирского терминала персонал эвакуировали, а полиция и специалисты начали проверку территории.