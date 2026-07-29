Сигнал о бомбе в румынском порту поступил с украинского и польского номеров
Обложка © ТАСС / Vadim Ghirda / АР
Угроза о взрыве в порту румынской Констанцы поступила с 2 телефонных номеров из-за пределов страны. Об этом телеканалу Digi24 заявил и. о. министра обороны Румынии Раду Мируцэ.
По его словам, один из номеров имел украинский префикс, второй — польский. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по этим контактам.
Мируцэ сообщил, что с указанных номеров поступило аудиосообщение на румынском языке. Специалисты предварительно установили, что оно могло быть создано с помощью искусственного интеллекта.
Ранее телеканал Digi24 сообщил о приостановке движения судов в северной и южной частях порта Констанцы из-за угрозы взрыва. Глава оборонного ведомства уточнил, что сам порт не закрывали. Эвакуация проводилась только из нескольких зданий, где находились сотрудники, работавшие на территории порта.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.