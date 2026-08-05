Поддержка Украины расколола Италию перед выборами

Вопрос поддержки Украины стал одной из главных тем перед выборами в Италии. И левые, и правые партии никак не могут прийти к единому мнению. Об этом пишет Politico.

Лидер левого «Движения 5 звёзд», экс-премьер Джузеппе Конте, заявил, что его партия раньше голосовала за помощь Киеву, потому что у Украины не было оружия. Но теперь, по его словам, у страны достаточно сил, и дальше помогать не нужно — пора переходить к переговорам. Он предложил решить этот вопрос через голосование внутри партии.

Заявление Конте раскритиковали в Демократической партии — крупнейшей левой силе страны. Её лидер Элли Шлейн и бывший министр обороны Лоренцо Герини заявили, что их партия по-прежнему поддерживает Украину и поставки оружия.

Споры идут и среди правых. Партия «Лига», которая входит в коалицию премьера Джорджи Мелони, неохотно помогает Украине и не хочет увеличивать военные расходы. Среди крупных стран Западной Европы итальянцы меньше всего поддерживают Киев. По опросу YouGov, только 32% хотят победы Украины над Россией.

Ранее сообщалось, что выборы в Германии и Франции могут серьёзно повлиять на ситуацию в Евросоюзе и на объёмы помощи Украине. Но быстрого смягчения санкций против России ждать не стоит, считают в Совфеде. В Германии осенью выберут депутатов трёх региональных парламентов, а во Франции в следующем году — президента.