Выборы в Германии и Франции способны серьёзно изменить внутренний расклад в Евросоюзе и объёмы поддержки Украины, однако быстрого смягчения санкций против России ждать не стоит. Такую оценку интернет-изданию «Подмосковье сегодня» дал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв.

Осенью 2026 года голосование пройдёт в трёх немецких землях, а весной 2027-го Франция выберет нового президента. Усиление правых и менее ориентированных на Брюссель сил, по мнению сенатора, может пошатнуть европейское единство.

«На протяжении ближайшего года действительно могут произойти серьёзные перемены. К власти могут прийти более правые, более радикальные, менее проевропейские силы», — заявил Косачёв.

По его словам, Евросоюзу будет тяжело это пережить, а «евроатлантической солидарности» придётся пройти серьёзное испытание на крепкость.

При этом возможная смена власти прежде всего отразится на внутреннем устройстве ЕС и перспективах дальнейшей интеграции. Политик не исключил и запуска дезинтеграционных процессов.

Новое руководство отдельных стран также может пересмотреть масштабы помощи Киеву. Однако жёсткий антироссийский курс, сформировавшийся за последние годы, сохранит значительную инерцию.

По словам Косачёва, многочисленные санкционные пакеты невозможно быстро отменить, поэтому нормализация отношений с Москвой в ближайшей перспективе маловероятна.

Ранее немецкие издания сообщили со ссылкой на источники в ХДС, что в партии почти не осталось веры в будущее Фридриха Мерца на посту канцлера, и процесс его отстранения уже запущен, хотя конкретные сценарии пока не обсуждаются, чтобы не портить отпуск. Один из вариантов — три земельных премьера от ХДС могут напрямую предложить Мерцу уйти, а наиболее вероятным преемником назван глава Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст.