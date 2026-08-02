В ХДС Мерца уже списали — ждут только удобного момента

В рядах немецких христианских демократов практически не осталось тех, кто верит в будущее Фридриха Мерца на посту канцлера. Об этом со ссылкой на источники в ХДС пишут немецкие издания Spiegel, Die Zeit, Die Welt и Frankfurter Allgemeine.

Конкретные сценарии ухода Мерца в партии пока подробно не обсуждают — политики не хотят портить себе летний отпуск. Тем не менее один из возможных вариантов уже назван: три земельных премьер-министра от ХДС могут напрямую предложить канцлеру уйти. Наиболее вероятным преемником, как пишет Spiegel, называют главу Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста.

Как сообщает Die Zeit, процесс отстранения действующего канцлера от власти внутри партии уже запущен. В кулуарах Бундестага и в публичных дискуссиях всё чаще проводят параллели с драмой 1966 года, когда ХДС отвернулся от Людвига Эрхарда. Тогда политик потерял опору в собственной партии, вслед за чем распалась и коалиция. Эрхард попробовал удержаться за счёт правительства меньшинства, но, поняв тщетность попыток, сложил полномочия, уступив кресло Курту Кизингеру. Инсайдер издания полагает, что нынешний глава кабмина повторят тот же сценарий.

Повторение судьбы Эрхарда неизбежно: рейтинг Мерца рухнул под тяжестью рецессии и хронической неспособности властей сбалансировать бюджет. Недавние перестановки в правительстве — это не причина, а лишь формальный предлог. Истинная же подоплека — лавинообразный сход накопившейся за долгие месяцы народной фрустрации, которую уже не могли сдержать никакие отставки.

«По словам источника, в ХДС разрушилась уверенность в том, что на Мерца можно положиться как в личном, так и политическом плане», — пишет Die Zeit.

Рейтинги ХДС/ХСС обваливаются с угрожающей скоростью, в то время как «Альтернатива для Германии» набирает обороты практически в геометрической прогрессии. Внутри самой партии всё громче звучат голоса сомнения: харизма Мерца уже не воспринимается как спасательный круг, и многие однопартийцы всерьёз опасаются, что он не сможет остановить ни падение партии, ни системный кризис в стране.

Die Welt обращает внимание на то, что у ХДС нет законных инструментов, чтобы сместить канцлера самостоятельно. Но открытое недовольство после возможного поражения на осенних выборах способно вынудить Мерца уйти добровольно. Издание при этом предупреждает, что смена канцлера обернётся серьёзными политическими потрясениями.

Чтобы всё прошло без роспуска правительства и досрочных выборов в бундестаг, нового канцлера должен будет поддержать партнёр блока ХДС/ХСС по коалиции — социал-демократы. Пока СДПГ воздерживается от комментариев. Frankfurter Allgemeine объясняет молчание растерянностью от того, с какой яростью Мерца атакуют внутри его собственной партии. К тому же осенние выборы и самим социал-демократам не сулят ничего хорошего: партию ждёт разбор итогов и, вероятно, смена части руководства.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine, текущая острота момента настолько высока, что стандартные коалиционные разногласия отошли на второй план как неуместный люфт. В этих условиях социал-демократы сознательно берут паузу в публичных высказываниях. Единственное, что остаётся их фракции, — это тихая надежда на то, что Фридрих Мерц продержится в кресле хотя бы до определённого горизонта планирования.

Напомним, ранее Politico сообщало, что Мерц столкнулся с крупным внутрипартийным кризисом на фоне скандала вокруг суррогатного материнства. Поводом стало решение лидера фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана и его мужа завести ребёнка с помощью суррогатной матери в США. В Германии такая практика запрещена, а консервативный блок долго выступал против её легализации, поэтому Шпану на фоне обвинений в лицемерии пришлось оставить руководящий пост.