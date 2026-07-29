Суррогатный скандал расколол ХДС: кресло под Мерцем начало шататься

Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с масштабным внутрипартийным кризисом после скандала вокруг суррогатного материнства. В Христианско-демократическом союзе растёт недовольство его кадровыми решениями и стилем управления, сообщает Politico.

Поводом стало решение лидера фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана и его мужа завести ребёнка с помощью суррогатной матери в США. В Германии такая практика запрещена, а консервативный блок долгое время выступал против её легализации. На фоне обвинений в лицемерии Шпан был вынужден оставить руководящий пост.

Мерц попытался использовать скандал для масштабного обновления своей команды, однако перестановки лишь усилили напряжение. Министр транспорта Патрик Шнидер узнал о планируемом увольнении из сообщений СМИ и сам подал в отставку, назвав происходящее недостойным.

Недовольство выразил и уходящий госсекретарь Министерства здравоохранения Тино Зорге. По его словам, о своей отставке он также узнал из прессы раньше, чем канцлер сообщил ему об этом лично.

Теперь однопартийцы всё чаще открыто критикуют Мерца. Его обвиняют в неуважении к соратникам, непродуманных кадровых решениях и неспособности восстановить доверие внутри ХДС.

Положение канцлера осложняет падение рейтингов. По данным Reuters, работой Мерца довольны лишь 15% опрошенных, а блок ХДС/ХСС уступает «Альтернативе для Германии» в общенациональных опросах.

В кулуарах партии уже обсуждают будущее канцлера, однако его немедленная отставка пока маловероятна: очевидного преемника у Мерца нет. Следующим серьёзным испытанием для него станут сентябрьские выборы в федеральных землях. Ранее Life.ru сообщал о падении рейтинга Фридриха Мерца и рассказывал об отставке Йенса Шпана после скандала с суррогатным материнством.