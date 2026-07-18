Председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан, считающийся близким соратником канцлера ФРГ Фридриха Мерца, объявил об отставке на фоне скандала вокруг суррогатного материнства. Соответствующее письмо политика цитирует телеканал N-tv.

В среду Шпан и его супруг Даниэль Функе сообщили, что «стали папами*». Ребёнок родился в США от суррогатной матери. Это вызвало резонанс, поскольку в Германии суррогатное материнство запрещено, а партия политика — ХДС — выступает категорически против его легализации. Более того, Шпан и сам ранее высказывался против отмены запрета. Как сообщили источники, Мерц призвал Шпана уйти в отставку.

«Я проинформировал председателей партий ХДС и ХСС Фридриха Мерца и Маркуса Зёдера о том, что данным письмом в адрес нашей фракции я ухожу в отставку с поста председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге», — говорится в тексте.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не пожала руку послу Германии, поскольку это не обязательный элемент протокола, а опция, и она воспользовалась ею, чтобы выразить отношение к политике Берлина и их русофобии. Она подчеркнула, что подобные жесты могут служить способом обозначить официальную позицию.

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