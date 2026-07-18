Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июля, 13:28

Всем нельзя, а двум «папам»* можно: Сподвижник Мерца подал в отставку из-за поста, в котором заявил о ребёнке

Глава фракции Мерца ушёл в отставку из-за скандала с суррогатным материнством

Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Michael Kappeler

Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Michael Kappeler

Председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан, считающийся близким соратником канцлера ФРГ Фридриха Мерца, объявил об отставке на фоне скандала вокруг суррогатного материнства. Соответствующее письмо политика цитирует телеканал N-tv.

В среду Шпан и его супруг Даниэль Функе сообщили, что «стали папами*». Ребёнок родился в США от суррогатной матери. Это вызвало резонанс, поскольку в Германии суррогатное материнство запрещено, а партия политика — ХДС — выступает категорически против его легализации. Более того, Шпан и сам ранее высказывался против отмены запрета. Как сообщили источники, Мерц призвал Шпана уйти в отставку.

«Я проинформировал председателей партий ХДС и ХСС Фридриха Мерца и Маркуса Зёдера о том, что данным письмом в адрес нашей фракции я ухожу в отставку с поста председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге», — говорится в тексте.

«Странно и противоестественно»: Глава СПЧ раскритиковал суррогатное материнство и высказался об абортах
«Странно и противоестественно»: Глава СПЧ раскритиковал суррогатное материнство и высказался об абортах

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не пожала руку послу Германии, поскольку это не обязательный элемент протокола, а опция, и она воспользовалась ею, чтобы выразить отношение к политике Берлина и их русофобии. Она подчеркнула, что подобные жесты могут служить способом обозначить официальную позицию.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar