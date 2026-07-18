Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июля, 07:50

Захарова объяснила «опцией протокола» свой отказ пожать руку послу Германии

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему не пожала руку завершающему работу в стране послу Германии Александеру Ламбсдорфу. По её словам, рукопожатие не является обязательным элементом дипломатического протокола. Своим поступком она решила выразить отношение к политике Берлина.

«Обязательства подавать в ответ руку для рукопожатия в протоколе нет. Это опция. Я ею воспользовалась»,сказала ТАСС Захарова.

Она добавила, что подобные жесты также могут служить способом обозначить официальную позицию. Захарова подчеркнула, что тем самым показала властям ФРГ своё отношение к их открытой русофобии.

Захарова отреагировала на отъезд посла ФРГ цитатой из «Мастера и Маргариты»
Захарова отреагировала на отъезд посла ФРГ цитатой из «Мастера и Маргариты»

Напомним, посол Германии в РФ граф Александр Ламбсдорф покинул свой пост. Он пожаловался немецкому изданию Spiegel на Марию Захарову, которая при встрече не подала ему руки. Немецкий дипломат был вызван в ведомство 13 июля в связи с завершением своей трёхлетней миссии в России. В ходе беседы российская сторона высказала жёсткие претензии по поводу работы пресс-службы Посольства ФРГ и обращения с нашими журналистами в Германии.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar