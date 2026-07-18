Захарова объяснила «опцией протокола» свой отказ пожать руку послу Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему не пожала руку завершающему работу в стране послу Германии Александеру Ламбсдорфу. По её словам, рукопожатие не является обязательным элементом дипломатического протокола. Своим поступком она решила выразить отношение к политике Берлина.

«Обязательства подавать в ответ руку для рукопожатия в протоколе нет. Это опция. Я ею воспользовалась», — сказала ТАСС Захарова.

Она добавила, что подобные жесты также могут служить способом обозначить официальную позицию. Захарова подчеркнула, что тем самым показала властям ФРГ своё отношение к их открытой русофобии.

Напомним, посол Германии в РФ граф Александр Ламбсдорф покинул свой пост. Он пожаловался немецкому изданию Spiegel на Марию Захарову, которая при встрече не подала ему руки. Немецкий дипломат был вызван в ведомство 13 июля в связи с завершением своей трёхлетней миссии в России. В ходе беседы российская сторона высказала жёсткие претензии по поводу работы пресс-службы Посольства ФРГ и обращения с нашими журналистами в Германии.