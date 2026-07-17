Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 18:20

Захарова подтвердила, что отказалась пожать руку послу Германии на встрече в МИД

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова подтвердила отказ от рукопожатия с послом Германии Александром Ламбсдорфом. Официальный представитель МИД РФ дала такой комментарий Lenta.ru касательно встречи, состоявшейся 13 июля.

Немецкий дипломат был вызван в ведомство на прошлой неделе в связи с завершением своей трёхлетней миссии в России. В ходе беседы российская сторона высказала жёсткие претензии по поводу работы пресс-службы Посольства ФРГ и обращения с российскими журналистами в Германии.

Позднее Ламбсдорф охарактеризовал атмосферу переговоров как «крайне холодную» и отметил, что ему зачитали соответствующий официальный документ. Отказ от рукопожатия стал символическим жестом, подчеркнувшим напряжённость в текущих двусторонних отношениях.

Захарова ответила политикам ФРГ предложением пересесть на общественный транспорт
Захарова ответила политикам ФРГ предложением пересесть на общественный транспорт

Ранее Мария Захарова сопроводила отставку немецкого посла Александера Ламбсдорфа цитатой из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В своём Telegram-канале дипломат заявила, что представитель Германии «не заслужил света». Поводом для столь резкой литературной отсылки стало прощальное видео германского диппредставительства, в котором сам Ламбсдорф, известный своей неизменной шляпой, рассказывал о жизни в Москве и даже упомянул, что жил неподалёку от Патриарших прудов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Германия
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar