Захарова подтвердила, что отказалась пожать руку послу Германии на встрече в МИД

Мария Захарова подтвердила отказ от рукопожатия с послом Германии Александром Ламбсдорфом. Официальный представитель МИД РФ дала такой комментарий Lenta.ru касательно встречи, состоявшейся 13 июля.

Немецкий дипломат был вызван в ведомство на прошлой неделе в связи с завершением своей трёхлетней миссии в России. В ходе беседы российская сторона высказала жёсткие претензии по поводу работы пресс-службы Посольства ФРГ и обращения с российскими журналистами в Германии.

Позднее Ламбсдорф охарактеризовал атмосферу переговоров как «крайне холодную» и отметил, что ему зачитали соответствующий официальный документ. Отказ от рукопожатия стал символическим жестом, подчеркнувшим напряжённость в текущих двусторонних отношениях.

Ранее Мария Захарова сопроводила отставку немецкого посла Александера Ламбсдорфа цитатой из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В своём Telegram-канале дипломат заявила, что представитель Германии «не заслужил света». Поводом для столь резкой литературной отсылки стало прощальное видео германского диппредставительства, в котором сам Ламбсдорф, известный своей неизменной шляпой, рассказывал о жизни в Москве и даже упомянул, что жил неподалёку от Патриарших прудов.