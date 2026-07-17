Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что уходящий с должности посол Германии Александер Ламбсдорф «не заслужил света». Этой фразой из романа Михаила Булгакова она ответила на видео германского посольства, где образ дипломата, неизменно появлявшегося в шляпе, соотносится с Воландом из «Мастера и Маргариты».

Захарова отреагировала на отъезд посла ФРГ цитатой из «Мастера и Маргариты». Видео © Telegram / Мария Захарова

Дипломат разместила в своём Telegram-канале фрагмент видео германского диппредставительства, добавив к нему музыкальное сопровождение, связанное с балом у сатаны из экранизации произведения. Комментируя запись, Захарова использовала цитату из романа: «Он не заслужил света».

Поводом для реакции стало видео посольства, опубликованное в четверг. В нём Ламбсдорф отвечал на вопросы сотрудников пресс-службы и рассказал, что его шляпа стала заметным элементом образа. Также посол упомянул, что жил в Москве рядом с Патриаршими прудами.