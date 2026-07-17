Захарова отреагировала на отъезд посла ФРГ цитатой из «Мастера и Маргариты»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что уходящий с должности посол Германии Александер Ламбсдорф «не заслужил света». Этой фразой из романа Михаила Булгакова она ответила на видео германского посольства, где образ дипломата, неизменно появлявшегося в шляпе, соотносится с Воландом из «Мастера и Маргариты».
Захарова отреагировала на отъезд посла ФРГ цитатой из «Мастера и Маргариты». Видео © Telegram / Мария Захарова
Дипломат разместила в своём Telegram-канале фрагмент видео германского диппредставительства, добавив к нему музыкальное сопровождение, связанное с балом у сатаны из экранизации произведения. Комментируя запись, Захарова использовала цитату из романа: «Он не заслужил света».
Поводом для реакции стало видео посольства, опубликованное в четверг. В нём Ламбсдорф отвечал на вопросы сотрудников пресс-службы и рассказал, что его шляпа стала заметным элементом образа. Также посол упомянул, что жил в Москве рядом с Патриаршими прудами.
Напомним, посла Германии в Москве Александера Ламбсдорфа 13 июля вызвали в Министерство иностранных дел России. До этого посольство ФРГ в оскорбительной манере оценило проблемы с бензином в России. Мария Захарова посоветовала немецким дипломатам пересесть на общественный транспорт. Позднее стало известно, что дипломат будет возвращаться на родину из Москвы на своём автомобиле.
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