По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, саммит с участием Украины и государств Юго-Восточной Европы, прошедший в Киеве, представлял собой сборище, ориентированное на антироссийский курс, который продвигает Евросоюз.

Как сообщается на сайте МИД России, саммит в Киеве состоялся в среду. В нём приняли участие представители Албании, Болгарии, Греции, Молдавии, Сербии, Словении, Македонии, Румынии, Хорватии и Черногории. Дипломат отметила, что особую роль на встрече играла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую Захарова иронично назвала «звёздным гостем» и «пристальным надзирателем».

«Впрочем, это сборище и не собиралось отклоняться от «генеральной линии» есовского Брюсселя на продолжение русофобских игрищ и наращивание конфронтации с Россией», — отметила дипломат.

Итоговый документ саммита не оставляет сомнений в том, что участники полностью разделяют брюссельскую повестку. В декларации, в частности, звучат призывы к ужесточению санкционного давления на Россию, наращиванию военной и финансовой помощи Киеву, а также ускорению процесса евроатлантической интеграции Украины.

Ранее президент Сербии Александр Вучич отказался подписывать итоговую декларацию саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы в Киеве. Вучич присутствовал на саммите, однако свою подпись под итоговым документом не поставил. В результате Сербия оказалась единственной страной-участницей встречи, которая не поддержала документ с антироссийскими положениями.