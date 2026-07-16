Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев давно забыл о внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе Украины — базовых принципах, на основе которых международное сообщество признало независимость страны. Как указано в комментарии дипломата на сайте российского внешнеполитического ведомства, 16 июля 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете Украины. Тем не менее, как подчёркивается в заявлении, в Киеве об этом событии предпочли не вспоминать.

«В Киеве давно позабыли о торжественно провозглашённых тогда базовых принципах украинской государственности — внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе страны. Именно на этой основе мировое сообщество и признало позднее независимость Украины», — отметила Захарова.

Мария Захарова также сообщила, что Евросоюз становится участником системы распределения заказов для Вооружённых сил Украины, включая производство продукции, используемой для нанесения террористических ударов по мирному населению. Дипломат указала, что на саммите Украина — Юго-Восточная Европа председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Киеву дополнительного 1 млрд евро из кредита ЕС объёмом 90 млрд евро по соглашению между руководством Евросоюза и Владимиром Зеленским о дальнейшем сближении военно-промышленных возможностей Украины и ЕС.