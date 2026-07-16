Захарова: ЕС распределяет военные заказы ВСУ для атак по мирному населению

Евросоюз становится участником системы распределения заказов для Вооружённых сил Украины (ВСУ), включая производство продукции, используемой для нанесения террористических ударов по мирному населению. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала, что на саммите Украина — Юго-Восточная Европа председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Киеву дополнительного 1 млрд евро из кредита ЕС объёмом 90 млрд евро по соглашению между руководством Евросоюза и Владимиром Зеленским о дальнейшем сближении военно-промышленных возможностей Украины и ЕС.

«Тем самым Евросоюз становится распределителем военных заказов в интересах ВСУ на выпуск продукции для нанесения террористических ударов по мирному населению и гражданским объектам России, что ещё раз свидетельствует о его растущей вовлечённости в конфликт», — говорится в заявлении Захаровой.

Ранее Мария Захарова прокомментировала поездки западных политиков в украинскую столицу. На вопрос, прозреет ли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, прячась в бункере во время воздушной тревоги, дипломат ответила: «киевские каникулы» для западников закончились.