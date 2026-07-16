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Регион
16 июля, 12:03

Захарова назвала удаление MAX и VK из Google Play классикой западной цензуры

Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Удаление российского мессенджера «Макс» из магазина приложений Google Play являет собой классический пример западной цензуры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Классика западной цензуры», — приводит слова дипломата ТАСС.

VK рекомендует пользователям переходить на свой домен в российской зоне
VK рекомендует пользователям переходить на свой домен в российской зоне

Напомним, ранее сообщалось, что приложения MAX, «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие сервисы VK пропали из «Гугл плей». Скачать и обновить приложения можно через альтернативные площадки: RuStore, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие. Также в VK сообщили, что пуш-уведомления продолжат приходить.

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Никита Никонов
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