Захарова назвала удаление MAX и VK из Google Play классикой западной цензуры

Удаление российского мессенджера «Макс» из магазина приложений Google Play являет собой классический пример западной цензуры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, ранее сообщалось, что приложения MAX, «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие сервисы VK пропали из «Гугл плей». Скачать и обновить приложения можно через альтернативные площадки: RuStore, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие. Также в VK сообщили, что пуш-уведомления продолжат приходить.