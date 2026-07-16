VK рекомендует пользователям переходить на свой домен в российской зоне

Социальная сеть «ВКонтакте» начала рекомендовать пользователям переходить на российский домен vk.ru. Соответствующее уведомление получили владельцы аккаунтов.

В рассылке поясняется, что сервис остаётся прежним, меняется только адресная строка браузера. Все возможности, приложения и дизайн на новой платформе идентичны привычному vk.com. При этом в компании указывают на техническое преимущество: российский домен открывается и работает быстрее, а также гарантированно остаётся доступным.

Пользователям предложили проверить адресную строку — в начале ссылки должно значиться vk.ru. На компьютерах она обычно расположена сверху, а на смартфонах может находиться снизу в Яндекс Браузере и Safari или сверху в Chrome.

Напомним, ранее приложения VK и платформа «Макс» оказались недоступны для скачивания в официальном магазине Google Play. Там заверили, что на работе уже установленных на Android-устройствах программ удаление из маркета никак не сказалось. Все сервисы продолжают действовать в полноценном режиме, а пользователи исправно получают push-уведомления о сообщениях, событиях и входящих звонках. Для загрузки и обновлений в компании рекомендовали воспользоваться альтернативными площадками, включая RuStore, Samsung Galaxy Store или Xiaomi GetApps.