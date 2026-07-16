VK и «Макс» исчезли из Google Play и AppGallery

Приложения VK и платформа «Макс» исчезли из магазина Google Play. О ситуации проинформировала пресс-служба компании.

При этом все ранее установленные на устройствах Android сервисы продолжают функционировать в обычном режиме без каких-либо ограничений. Пользователи по-прежнему будут получать push-уведомления о сообщениях, событиях и звонках. Скачать и обновить приложения можно через альтернативные площадки: RuStore, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие. Также в компании уточнили, что «Макс» оказался удалён и из магазина AppGallery, предназначенного для владельцев устройств Huawei.

Ранее сообщалось, что введённые Евросоюзом ограничения никак не повлияли на стабильность работы VK и мессенджера «Макс». Все приложения и цифровые сервисы остаются полностью доступными для пользователей в привычном режиме. Заявление последовало после того, как Брюссель официально внёс VK и фирму «Коммуникационная платформа», ассоциируемую с мессенджером «Макс», в обновлённый санкционный перечень, опубликованный в Официальном журнале ЕС.