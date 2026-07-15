В мессенджере «Макс» запустили тестовые сторис для пользователей

В мессенджере «Макс» начали тестировать функцию сторис — свои первые истории уже опубликовали известные пользователи. Пока создавать их могут только владельцы приложения на устройствах с Android.

Среди тех, кто уже воспользовался новинкой, — глава думского Комитета по информполитике Сергей Боярский, модель Виктория Пивень, специалист по трудовому праву Елена Пономарёва, а также победитель конкурса «Учитель года Москвы – 2025» Александр Оджо.

Боярский рассказал в своём блоге, что стал одним из «тестировщиков» нового формата.

«Это долгожданная функция, и надеюсь, что в скором времени она станет доступной как можно большему количеству пользователей!» — написал депутат.

Смотреть истории пока могут пользователи Android, а также те, кто заходит в мессенджер через браузер. Обладателям устройств на iOS для просмотра придётся открывать именно мобильную веб-версию.

Также известно, что на сторис можно отвечать и ставить реакции. Их авторам доступна статистика по количеству просмотров и откликов, а ещё можно выставить таймер, по истечении которого публикация автоматически удалится.

Ранее стало известно, что в «Максе» теперь доступна возможность создавать публичные каналы. Один аккаунт позволяет завести до пяти таких площадок: нужно зайти в раздел «Чаты», нажать на «+» и выбрать соответствующий пункт, а затем загрузить обложку, придумать название и описание. По умолчанию канал создаётся приватным, но через настройки его можно сделать открытым, заняв свободный никнейм.