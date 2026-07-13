Санкции ЕС не повлияли на работу VK и «‎Макса»

Санкции Евросоюза не отразились на работе VK и мессенджера «Макс». Все приложения и сервисы продолжают функционировать в обычном режиме. Об этом заверили в компании.

«Санкции ЕС не влияют на работу VK и «Макса». Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме», — заметили в компании.

Ранее Евросоюз официально включил VK и компанию «Коммуникационная платформа», которую в Брюсселе связывают с «Максом», в санкционный список. Соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в Официальном журнале объединения.

Тем временем пользователи «Макса» на iPhone снова начали получать уведомления благодаря мобильной веб-версии мессенджера, которой к началу июля воспользовались 5,3 миллиона человек. Владельцы устройств Apple столкнулись с отсутствием push-уведомлений после удаления приложения из App Store, а решить проблему удалось установкой веб-версии на домашний экран.