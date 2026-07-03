В России 5,3 млн пользователей iOS подключили уведомления в «Максе»

Пользователи мессенджера «Макс», использующие устройства на базе iOS, вновь начали получать уведомления. Это стало возможным благодаря внедрению мобильной веб-версии приложения, которой, по данным пресс-службы платформы, на начало июля пользуются уже 5,3 миллиона человек.

Ранее, как сообщили редставители компании, свыше 5 миллионов пользователей сталкивались с проблемой отсутствия уведомлений.

В начале июня Apple неожиданно удалила приложение «Макс» из AppStore, не предоставив объяснений. Однако к середине месяца пользователи мессенджера на устройствах Apple получили возможность снова получать push-уведомления. Для этого им нужно было установить веб-версию сервиса на домашний экран своего iPhone.

Ранее стало известно, что россияне смогут жаловаться на мошенников через специальную «красную кнопку» не только на «Госуслугах», но и в приложении «Макс», а также в банковских сервисах. Поправки с таким требованием сейчас готовятся ко второму чтению второго пакета законодательных мер против телефонных и интернет-злоумышленников.