VK Fest собрал 70 тыс. человек на фееричном шоу с 80 звёздами и секретным гостем

В Санкт-Петербурге VK Fest собрал около 70 тысяч посетителей и за два дня представил выступления 80 артистов. Главным сюрпризом фестиваля стал секретный гость — Ваня Дмитриенко. Об этом сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Фестиваль прошёл в парке 300-летия Санкт-Петербурга и объединил музыкальные, спортивные, технологические и семейные активности. На сценах за два дня выступили около 80 артистов, среди которых t.A.T.u., Мot, Feduk, Лолита, Татьяна Куртукова, Xolidayboy, Клава Кока, OG Buda, «Сироткин» и Мартин. Ведущими Синей сцены стали Дима Масленников и Ида Галич.

Фото © Пресс-служба «ВКонтакте»

Хедлайнерами стали Лолита в первый день и Ваня Дмитриенко во второй. Секретный гость исполнил свои хиты и анонсировал шоу в «Лужниках», отдельно отметив, что выступление на VK Fest в таком формате — «мечта для любого артиста». Руководитель VK Fest Зоя Новикова заявила, что фестиваль в Петербурге традиционно собирает семьи и создаёт особую атмосферу, а в этом году для детей были организованы три большие зоны с цирком, театром, пенной вечеринкой, мастер-классами, иллюзионистами, горками и батутами.

Фото © Пресс-служба «ВКонтакте»

Отдельно отмечалось, что в этом году 12 семейных пар, познакомившихся на первом VK Fest в 2015 году, получили статус «Семья VK Fest», архивные фото и билеты для себя и детей. На площадке работали десятки интерактивных зон: встречи с блогерами и артистами провели «Импровизаторы», Влад А4, Дима Масленников, Клава Кока, Юля Гаврилина и Ян Топлес — всего более 40 инфлюенсеров.

Семейная зона включала квесты, батуты, фокусников, научные эксперименты, творческие занятия, тихие пространства для отдыха родителей и детей, а также тематические площадки фильмов «Чебурашка-3» и «Последний богатырь. Колобок». Хитом стала пенная дискотека. Отдельным направлением стал пляжный блок на берегу Финского залива: гости занимались яхтингом, участвовали в регатах, катались на сапах, пробовали сёрфинг, играли в пляжный футбол, волейбол и теннис.

Экстрим-парк собрал более 150 райдеров из 30 городов, которые выступали в дисциплинах BMX, скейтбординг, ролики и самокаты. Работали памп-трек, скейт-плаза и музей скейтбординга, а также выступали чемпион мира Максим Круглов и один из самых известных скейтеров Максим Лаллав. Технологическая зона позволила гостям управлять луноходом и моделями атомной станции, участвовать в квизах, чемпионате по пайке, создавать мультфильмы и знакомиться с электромобилем «Атом». Также проходили кибертурниры по CS2 и Dota 2.

Культурная программа включала музеи, библиотеки, театры и университеты: СПбГУ представил маршрут по девяти музеям, «Лиза алерт» — иммерсивное пространство с театром на ходулях и лабиринтом отражений, а также прошли косплей-дефиле. VK Fest 2026 стартовал в Казани, продолжился в Санкт-Петербурге и далее отправится в Нижний Новгород и Москву. В Нижнем Новгороде фестиваль пройдёт впервые 11 июля, а финал состоится в Москве 18–19 июля на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что в рамках промокампании VK Fest артисты фестиваля записали персональные видеообращения к подписчикам, приглашая их на концерты и встречи с аудиторией. Организаторы поддержали идею и вывели эти обращения на крупный медиаэкран Московского дома книги на Новом Арбате. Вместе с видео музыкантов на экране показывали ники пользователей и скриншоты их комментариев из соцсетей.