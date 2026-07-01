FEDUK, Антоха MC и GONE.Fludd пригласили фанатов на VK Fest с фасада Дома книги
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Артисты, выступающие на VK Fest, сделали персональные обращения к подписчикам, приглашая их на концерты. Фестиваль поддержал идею — на следующий день эти видео и комментарии поклонников появились на медиаэкране Московского Дома книги на Новом Арбате.
На экране транслировали приглашения от музыкантов, а также ники зрителей и скриншоты их комментариев. Например, FEDUK обратился к слушателям со словами «Погнали со мной на VK Fest 5 июля» — артист выступит во второй день мероприятия в Санкт-Петербурге.
Многие поклонники с удивлением и радостью замечали на большом экране собственные сообщения. Они фотографировались на фоне своих комментариев и делились кадрами во «ВКонтакте». Так диалог между звёздами и аудиторией вышел за пределы интернета и продолжился прямо на одной из самых оживлённых улиц столицы.
VK Fest в этом году проходит в четырёх городах: после Казани фестиваль ждут в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве.
Напомним, что в 2025 году VK Fest официально стал самым звёздным фестивалем России, установив рекорд по числу выступающих артистов. Рекорд занесли в Книгу рекордов России. Всего на фестивале выступили 295 артистов и групп. Такого масштаба в истории отечественных open-air ещё не было.
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