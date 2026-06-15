VK Fest на ВДНХ: В Москве запустили таймер до фестиваля — осталось чуть больше месяца

В Москве запустили обратный отсчёт до VK Fest, который этим летом развернётся на территории ВДНХ. Главное музыкальное событие сезона состоится 18 и 19 июля 2026 года и объединит столицу, Санкт-Петербург, Сириус и Казань.

Грандиозная площадка в 325 гектаров с легендарными павильонами, каскадами фонтанов и тенистыми парками превратится в масштабную декорацию для яркой музыкальной феерии. Особый упор в этом году сделают на семейный отдых, подготовив для детей и подростков отдельные зоны с играми, мастер-классами и активностями. Так фестиваль станет пространством, где будет интересно гостям всех возрастов.

Уже известна первая волна артистов, которые выйдут на сцену в первый день. 18 июля перед зрителями предстанут Zivert, Татьяна Куртукова и Дора, ставшая голосом поколения зумеров.

Компанию им составят Boulevard Depo, Toxi$, электропоп-группа Tesla Boy, возвращающаяся после многолетнего перерыва с 2019 года, и Асия, успевшая за три года получить «Золотой граммофон». Также в этот день выступят семейный дуэт NANSI & SIDOROV, Rozalia, ГУДТАЙМС, UGLI, навздохе, Aarne & Big Baby Tape, Сестрёнка и Markul.

Второй день фестиваля, 19 июля, откроет возвращение настоящих легенд. Группа t.A.T.u исполнит «Нас не догонят» и «All The Things She Said». «Агата Кристи» впервые представит на VK Fest полноценный слот с расширенной программой. GONE.Fludd вернётся после появления в Санкт-Петербурге в 2022 году. ICRGERGET выйдет на сцену следом, а Zventa Sventana продолжит переосмыслять фольклорное наследие в современном звучании. С ними также выступят хмыров, пазнякс, мартин, ТРАВМА и Крыли.

Среди хедлайнеров, чьи имена уже подтверждены, значатся FEDUK, автор «Розового вина», OG Buda, признанный «Прорывом года» по версии VK Музыки и попавший в список Forbes «30 до 30», а также Ева Польна. К ним присоединятся IOWA, JONY, PIZZA и шоумен Александр Ревва, он же Артур Пирожков.

Вместе с ними на сцену выйдут BLIZKEY, Словетский, Антоха МС, Lida, SALUKI, Слава КПСС, тима ищет свет, Moreart, Ульяна Мамушкина, ARUSTAMOV, ПЛУТТО, Cheese People, osiwoy, Nomad Punk, SKY RAE, Катюша, CHEBANOV и Полка.

Помимо музыки гостей ждёт насыщенная программа за пределами сцены. Заработает VK Лекторий с выступлениями экспертов, а ведущие вузы и технологические компании представят свои инновационные разработки. В специальной зоне можно будет опробовать новейшие видеоигры и погрузиться в виртуальную реальность, а для любителей активного отдыха откроют спортивные площадки, танцпол, зоны мастер-классов и большой фудкорт. Взрослый билет на оба дня обойдётся в 9 500 рублей, детский — в 3 200 рублей.

Напомним, что в 2025 году VK Fest официально стал самым звёздным фестивалем России, установив рекорд по числу выступающих артистов. Достижение зафиксировали в Книге рекордов России. На сценах фестиваля в общей сложности появились 295 исполнителей и коллективов, что стало абсолютным рекордом для российских open-air.