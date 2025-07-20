Николай Расторгуев вместе с многотысячной толпой спел хит «Выйду в поле с конём» на VK Fest
Зрители VK Fest вместе с Расторгуевым спели хит Выйду в поле с конём
Легендарный солист группы «Любэ» Николай Расторгуев стал одним из главных героев VK Fest в Москве, где зажёг под народный хит «Выйду в поле с конём». Многотысячная толпа дружно подпевала ему во время исполнения.
Толпа перепела хит Расторгуева Выйду в поле с конём на VK Fest. Видео © Life.ru
Фестиваль в этом году побил все рекорды, собрав на своих площадках 291 артиста — это сделало его самым звёздным музыкальным событием России.
Ранее на фестивале певица Ольга Бузова раскрыла свои самые любимые места в Москве — Лужники, Патрики и Красная площадь. Она также призналась, что любит столицу за бешеный ритм жизни. А Валерия поделилась гастрономическими предпочтениями.
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