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20 июля, 20:17

Николай Расторгуев вместе с многотысячной толпой спел хит «Выйду в поле с конём» на VK Fest

Зрители VK Fest вместе с Расторгуевым спели хит Выйду в поле с конём

Легендарный солист группы «Любэ» Николай Расторгуев стал одним из главных героев VK Fest в Москве, где зажёг под народный хит «Выйду в поле с конём». Многотысячная толпа дружно подпевала ему во время исполнения.

Толпа перепела хит Расторгуева Выйду в поле с конём на VK Fest. Видео © Life.ru

Фестиваль в этом году побил все рекорды, собрав на своих площадках 291 артиста — это сделало его самым звёздным музыкальным событием России.

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Ранее на фестивале певица Ольга Бузова раскрыла свои самые любимые места в Москве — Лужники, Патрики и Красная площадь. Она также призналась, что любит столицу за бешеный ритм жизни. А Валерия поделилась гастрономическими предпочтениями.

Обложка © Life.ru

Артём Гапоненко
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