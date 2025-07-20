«Могу есть тоннами»: Валерия призналась в любви к жареной картошке на VK Fest

Певица Валерия призналась, что больше всего обожает жареную картошку. Об этом она рассказала во время беседы с журналистами на VK Fest. Артистка вспомнила случай, когда поклонники преподнесли ей любимое блюдо сразу после концерта. Life.ru публикует видео с мероприятия.

Валерия назвала любимое блюдо. Видео © Life.ru

«Самый необычный сюрприз — мне после концерта вынесли очень красиво упакованную, запечатанную жареную картошку. Я люблю жареную картошку, вот они решили сделать мне приятное», — поделилась певица.

Муж Валерии Иосиф Пригожин, сидевший рядом, также подтвердил, что в их семье это самое желанное блюдо. По словам продюсера, он может «тоннами есть» жареную картошку и больше ни на что даже не посмотрит.