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20 июля, 18:16

«Могу есть тоннами»: Валерия призналась в любви к жареной картошке на VK Fest

Валерия и Иосиф Пригожин назвали жареную картошку своим любимым блюдом

Певица Валерия призналась, что больше всего обожает жареную картошку. Об этом она рассказала во время беседы с журналистами на VK Fest. Артистка вспомнила случай, когда поклонники преподнесли ей любимое блюдо сразу после концерта. Life.ru публикует видео с мероприятия.

Валерия назвала любимое блюдо. Видео © Life.ru

«Самый необычный сюрприз — мне после концерта вынесли очень красиво упакованную, запечатанную жареную картошку. Я люблю жареную картошку, вот они решили сделать мне приятное», — поделилась певица.

Муж Валерии Иосиф Пригожин, сидевший рядом, также подтвердил, что в их семье это самое желанное блюдо. По словам продюсера, он может «тоннами есть» жареную картошку и больше ни на что даже не посмотрит.

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«Может прикусить»: Митя Фомин пришёл на VK Fest с милой «блондинкой» за пазухой

Ранее на VK Fest телеведущая и певица Ольга Бузова перечислила свои любимые места в Москве, среди которых Лужники, Патрики и Красная площадь. Она также призналась, что любит столицу за бешеный ритм жизни, но предпочитает восстанавливать силы в одиночестве у себя дома. Бузова убирает телефон подальше и наслаждается информационной тишиной.

Обложка © Life.ru

Татьяна Миссуми
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