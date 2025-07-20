«Могу есть тоннами»: Валерия призналась в любви к жареной картошке на VK Fest
Валерия и Иосиф Пригожин назвали жареную картошку своим любимым блюдом
Певица Валерия призналась, что больше всего обожает жареную картошку. Об этом она рассказала во время беседы с журналистами на VK Fest. Артистка вспомнила случай, когда поклонники преподнесли ей любимое блюдо сразу после концерта. Life.ru публикует видео с мероприятия.
Валерия назвала любимое блюдо. Видео © Life.ru
«Самый необычный сюрприз — мне после концерта вынесли очень красиво упакованную, запечатанную жареную картошку. Я люблю жареную картошку, вот они решили сделать мне приятное», — поделилась певица.
Муж Валерии Иосиф Пригожин, сидевший рядом, также подтвердил, что в их семье это самое желанное блюдо. По словам продюсера, он может «тоннами есть» жареную картошку и больше ни на что даже не посмотрит.
Ранее на VK Fest телеведущая и певица Ольга Бузова перечислила свои любимые места в Москве, среди которых Лужники, Патрики и Красная площадь. Она также призналась, что любит столицу за бешеный ритм жизни, но предпочитает восстанавливать силы в одиночестве у себя дома. Бузова убирает телефон подальше и наслаждается информационной тишиной.
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