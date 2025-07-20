«Может прикусить»: Митя Фомин пришёл на VK Fest с милой «блондинкой» за пазухой

Певец Митя Фомин завёл себе собаку — мини-бультьера по кличке Эдельвейс, которая удобно расположилась у него за пазухой. Милую питомицу артист представил публике на VK Fest, предупредив, что она может и прикусить.

Митя Фомин и мини-буль Эдельвейс на VK Fest. Видео © Life.ru

«Её зовут Эдельвейс, что значит благородный и белый. А в простонародье — Веся, Весюлька, Весилиса. Это мини-буль, ей 4,5 месяца, завёл её после отсутствия у меня пса где-то в течение трёх лет. И вот мы с ней обживаемся, дружим, я её воспитываю. Она уже десять дней была в Крыму со мной, успела несколько раз полетать на самолёте и приехать ко мне из Ростова, где родилась 8 марта», — рассказал певец.

Фомин добавил, что Веся успела познакомиться с множеством замечательных людей. А на вопрос аудитории о том, может ли собака укусить, ответил, что она ещё щенок и может цапнуть, играясь, но он над этим поработает.