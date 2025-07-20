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20 июля, 14:49

«Дом — это секретное место»: Бузова перечислила любимые локации в Москве

Бузова назвала Лужники, Патрики и Красную площадь любимыми местами в Москве

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова перечислила свои любимые места в Москве, среди которых Лужники, Патрики, Красная площадь. Она также призналась, что любит столицу за бешеный ритм жизни, но предпочитает восстанавливать силы в одиночестве у себя дома, где убирает телефон подальше и наслаждается информационной тишиной. Life.ru публикует интервью с телезвездой на VK Fest.

Ольга Бузова. Видео © Life.ru

«Я наслаждаюсь вечерами дома. У меня есть мой личный закон — не брать телефон в руки, пока я не выйду из дома. Или я захожу в квартиру, и рабочие моменты закончены. Очень приятно проводить время дома, наслаждаясь закатами, прекрасными видами, читая, образно говоря, книгу или просматривая любимый фильм», поделилась Бузова.

Она добавила, что также обожает занятия спортом на открытом воздухе, так как природа и пробежки дают ей мощный заряд энергии. Вместе с тем телеведущая не стала отрицать, что провести вечер на Патриках в шумной компании — тоже прекрасный вариант отдохнуть от работы.

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Ранее на концерте Димы Билана внимание зрителей привлёк неожиданный момент — поцелуй между Филиппом Киркоровым и Ольгой Бузовой. Эпизод быстро стал темой обсуждения в СМИ и социальных сетях. Однако певица не спешит называть себя возлюбленной поп-короля эстрады.

Татьяна Миссуми
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