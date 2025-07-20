«Дом — это секретное место»: Бузова перечислила любимые локации в Москве

Телеведущая и певица Ольга Бузова перечислила свои любимые места в Москве, среди которых Лужники, Патрики, Красная площадь. Она также призналась, что любит столицу за бешеный ритм жизни, но предпочитает восстанавливать силы в одиночестве у себя дома, где убирает телефон подальше и наслаждается информационной тишиной. Life.ru публикует интервью с телезвездой на VK Fest.

Ольга Бузова. Видео © Life.ru

«Я наслаждаюсь вечерами дома. У меня есть мой личный закон — не брать телефон в руки, пока я не выйду из дома. Или я захожу в квартиру, и рабочие моменты закончены. Очень приятно проводить время дома, наслаждаясь закатами, прекрасными видами, читая, образно говоря, книгу или просматривая любимый фильм», — поделилась Бузова.

Она добавила, что также обожает занятия спортом на открытом воздухе, так как природа и пробежки дают ей мощный заряд энергии. Вместе с тем телеведущая не стала отрицать, что провести вечер на Патриках в шумной компании — тоже прекрасный вариант отдохнуть от работы.