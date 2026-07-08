Мессенджер MAX начал раскатывать функцию создания каналов для всех пользователей

В мессенджере «Макс» появилась возможность создавать публичные каналы. О нововведении сообщили подписчики New Media, а редакция убедилась в его работоспособности.

Один аккаунт позволяет оформить до пяти таких площадок. Чтобы воспользоваться опцией, необходимо перейти в раздел «Чаты», нажать на «+» в верхней части экрана и выбрать соответствующий пункт меню. Далее нужно загрузить главное изображение, придумать наименование и добавить описание.

По умолчанию ресурс формируется приватным. Превратить его в общедоступный можно через настройки, заняв свободный никнейм. Для этого потребуется Цифровой ID — его разрешат выпустить прямо во время оформления, если он отсутствует.

В пресс-службе MAX подтвердили старт постепенного развёртывания инструмента. Пока он раскатывается на пользователей Android в тестовом режиме. В компании уточнили, что десктоп- и веб-версии «на очереди».

Ранее мессенджер «Макс» раскрыл, где его любят больше всего за пределами России. Для жителей стран СНГ звонки и сообщения в мессенджере открыли в ноябре 2025 года, а в марте 2026-го доступ расширили на страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.