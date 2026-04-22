22 апреля, 08:57

Мессенджер «Макс» раскрыл, где его любят больше всего за пределами России

«Макс» назвал Узбекистан лидером по числу пользователей за рубежом

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Платформа «Макс» назвала страны, где сервис активнее всего используют за пределами России. В компании заявили, что в тройку лидеров вошли Узбекистан, Белоруссия и Казахстан.

У «Макса» уже больше 7 млн иностранных пользователей, около 90% этой аудитории приходится на страны СНГ. Сервис сейчас доступен гражданам 40 государств. Для жителей стран СНГ звонки и сообщения в мессенджере открыли в ноябре 2025 года, а в марте 2026-го доступ расширили на страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

На начало апреля, как утверждает компания, в приложении зарегистрировались 110 млн человек, а ежедневная аудитория превысила 80 млн пользователей. При этом зарубежные пользователи, по данным платформы, ежедневно совершают 1,5 млн звонков и отправляют больше 20 млн сообщений.

В MAX скоро добавят комментарии и истории
Напомним, что накануне национальная цифровая платформа MAX, созданная для общения и решения повседневных задач, была переименована в магазинах приложений под русифицированным названием МАКС.

Всё о новых устройствах, программном обеспечении и цифровых трендах — читайте в разделе «Технологии» на Life.ru.

Глава «Ростелекома» Осеевский: Telegram в РФ «умирает», следуя по стопам WhatsApp
Марина Фещенко
