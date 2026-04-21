Британский медиарегулятор Ofcom начал расследование против Telegram

Британский медиарегулятор Ofcom начал официальное расследование в отношении Telegram. Поводом стали подозрения, что через платформу может распространяться незаконный контент, связанный с сексуальным насилием над детьми.

Как уточнил регулятор, проверка идёт в рамках закона о безопасности в интернете 2023 года. Ofcom собирается выяснить, выполняет ли Telegram обязанности по предотвращению распространения таких материалов на своей площадке.

В Ofcom заявили, что для запуска процедуры использовали как собственную оценку платформы, так и данные Канадского центра защиты детей. Параллельно аналогичные расследования открыты против Teen Chat и Chat Avenue — там речь идёт уже о рисках вовлечения детей в сексуализированное общение и груминг.

Reuters пишет, что Telegram отверг претензии и заявил, что с 2018 года в значительной степени зачистил публичный контент такого рода с помощью алгоритмов выявления. В компании также дали понять, что обеспокоены возможным давлением на платформы, которые делают ставку на приватность и свободу слова.

Для Великобритании это часть более широкой кампании по ужесточению контроля за онлайн-платформами после вступления в силу Online Safety Act. Закон обязывает сервисы не просто удалять запрещённый контент, но и оценивать риски его появления и снижать их заранее.

Претензии к Telegram в последние годы звучат по всему миру. Во Франции после задержания Павла Дурова в августе 2024 года продолжается расследование по делу о возможном содействии преступной деятельности через платформу, включая наркоторговлю, мошенничество и распространение запрещённого контента; сам Telegram обвинения отвергает. В Бразилии мессенджер уже дважды сталкивался с жёсткими мерами судов — сначала из-за неисполнения распоряжений по аккаунтам, связанным с дезинформацией, а затем из-за отказа оперативно передавать данные по неонацистским группам. В Индии сервис попал под дополнительное давление после истории с утечкой данных через Telegram-ботов и на фоне проверок из-за предполагаемого использования платформы для вымогательства и нелегального гемблинга. Параллельно в Евросоюзе и Великобритании усиливается общий контроль над крупными платформами по законам о цифровой безопасности: именно в этой логике Ofcom сейчас и проверяет Telegram на предмет распространения незаконного контента. Отдельно ООН и исследователи по кибербезопасности уже предупреждали, что Telegram всё чаще фигурирует как удобная среда для транснациональных криминальных сетей и теневых онлайн-рынков