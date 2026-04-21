21 апреля, 03:56

Дуров предрёк Франции ужасные утечки данных

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров высказался о планах французских властей получить доступ к зашифрованным перепискам. Бизнесмен напомнил о недавней хакерской атаке на национальное агентство ANTS, где хранятся данные учётных записей, удостоверений личности и загранпаспортов граждан. Тогда злоумышленники вытащили имена, адреса, номера телефонов и электронные почты 19 миллионов французов.

Дуров считает, что это «цветочки». Если правительство добьётся доступа к зашифрованным чатам и цифровым ID пользователей соцсетей, последующие утечки станут куда разрушительнее.

«Будущие утечки станут ещё более ужасными, если французское правительство получит то, что хочет», — написал предприниматель в соцсети Х.

Павел Дуров: ЕС и Британия прикрываются «защитой детей» для цензуры в соцсетях
Павел Дуров: ЕС и Британия прикрываются «защитой детей» для цензуры в соцсетях

Ранее Дуров рассказал, что расследование в отношении него во Франции включает более дюжины обвинений, каждый из которых предусматривает до 10 лет лишения свободы. По его словам, он по-прежнему является фигурантом масштабного расследования, в рамках которого изучается сразу несколько эпизодов.

Артём Гапоненко
