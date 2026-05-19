19 мая, 15:01

Израильская компания подтвердила высокую защищённость мессенджера «Макс»

Логотип мессенджера «Макс». Обложка © Life.ru

Российский мессенджер «Макс» продемонстрировал высокий уровень защищённости в результате аудита, проведённого израильской компанией Clear Gate. Об этом свидетельствует официальный отчёт, опубликованный пресс-службой организации.

В проверке участвовали как мобильная, так и компьютерная версии «Макса». Эксперты по информационной безопасности оценили систему, применяя методы «чёрного» и «серого» ящика — подходы, при которых аудиторы обладают либо частичной, либо углублённой информацией о внутренней архитектуре продукта.

Отмечается, что анализ проводился с имитацией действий реальных злоумышленников, имеющих доступ к бизнес-аккаунтам и обладающих знаниями о внутреннем устройстве мессенджера. Решение привлечь зарубежных специалистов объясняется расширением географии использования платформы.

Коды, банки и доставки в одном месте: В «Максе» появятся защищённые уведомления
Ранее Life.ru рассказывал, что за рубежом мессенджер «Макс» приобрёл наибольшую популярность в Узбекистане. В тройку активных пользователей также входят Белоруссия и Казахстан. На данный момент платформой пользуются около 7 миллионов иностранцев.

Владимир Озеров
