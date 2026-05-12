12 мая, 12:56

Коды, банки и доставки в одном месте: В «Максе» появятся защищённые уведомления

Операторы «большой четвёрки» подписали стратегическое соглашение с «Макс»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / brajianni

Пользователям мессенджера «Макс» начнут приходить сообщения от компаний. Среди них — коды подтверждения для входа в сервисы и другие важные уведомления. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

Сообщения будут распределяться по верифицированным защищённым папкам. Речь идёт о разделах «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления». В них смогут приходить, например, сообщения о доставках, банковские уведомления о вкладах и информация о возвратах из салонов.

Также через «Макс» пользователи смогут получать коды подтверждения для входа в личные кабинеты. Отдельно предусмотрены особо важные уведомления. Они будут приходить только на доверенное устройство, которое пользователь укажет самостоятельно.

По такой же технологии работает вход в приложение «Госуслуг». Это должно повысить безопасность получения чувствительных сообщений. Новые уведомления вводятся в рамках соглашений «Макса» с крупнейшими операторами связи. Сотрудничество также предусматривает развитие совместных услуг и продуктов.

В МАКС добавили перевод видеокружков в текст
Также в национальном мессенджере в ближайшие месяцы появятся новые функции для переписок. Разработчики готовят предпросмотр сообщений, цитирование текстовых фрагментов, архив чатов и закрепление диалогов. В приложении готовят серию обновлений, которые должны расширить возможности сервиса для пользователей и бизнеса. Ожидаются новые функции для чатов, уведомлений и работы с аккаунтами. Одно из ключевых нововведений — сообщения от компаний.

Николь Вербер
