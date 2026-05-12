В МАКСЕ скоро появятся предпросмотр сообщений, цитирование и архив чатов

В национальном мессенджере МАКС в ближайшие месяцы появятся предпросмотр сообщений, цитирование текстовых фрагментов, архив чатов и закрепление переписок. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал гендиректор платформы Фарит Хуснояров.

«В ближайшие месяцы мы последовательно обновим функциональность чатов: добавим предпросмотр сообщений, цитирование фрагментов сообщений, архив чатов, закрепление сообщений», — сообщил он.

Помимо этого, разработчики внедрят ряд решений для людей с нарушениями зрения и слуха — в дополнение к уже существующим текстовым расшифровкам голосовых и видеосообщений.

Самыми ожидаемыми обновлениями, по словам Хусноярова, остаются комментарии и сторис. Их активно тестируют и планируют запустить для пользователей в июне–июле, а истории для авторов каналов появятся ближе к концу лета. До конца года в МАКСЕ также заработает мультиаккаунт — с возможностью быстрого переключения между личным и рабочим профилями.

Напомним, в мессенджере уже доступны отложенная отправка, стикеры, опросы, расшифровка голосовых сообщений, папка с рекомендациями каналов, приватные каналы и сервисы для бизнеса.

Ранее сообщалось, что ежедневная аудитория мессенджера МАКС превысила 85 миллионов пользователей, а общее число установок приложения с момента запуска перевалило за 120 миллионов. Всего пользователи успели отправить более 150 миллиардов сообщений и совершить свыше 6 миллиардов звонков.