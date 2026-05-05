В МАКС добавили перевод видеокружков в текст

Последнее обновление мессенджера МАКС включает в себя новую функцию: теперь пользователи могут преобразовывать видеосообщения в формате «кружков» в текстовый формат. Как сообщили представители пресс-службы, для активации этой возможности рядом с каждым видеосообщением будет отображаться специальный значок, представляющий собой стрелку и букву «Т».

В МАКСЕ также подчеркнули, что количество таких расшифровок не имеет ограничений. Стоит отметить, что ранее мессенджер уже внедрил аналогичную функцию для голосовых сообщений.

Ранее платформа МАКС назвала страны, где сервис активнее всего используют за пределами России. В компании заявили, что в тройку лидеров вошли Узбекистан, Белоруссия и Казахстан.