Пользователям МАКС стала доступна быстрая регистрация в отелях по цифровому ID

Пользователи МАКС теперь могут заселяться в отели быстрее благодаря функции «Цифровой ID». Вместо заполнения бумажных анкет достаточно предъявить штрихкод из приложения сотруднику гостиницы. Как сообщили в пресс-службе мессенджера, эта возможность доступна только совершеннолетним россиянам.

Для регистрации нужно зайти в раздел «Цифровой ID» в профиле приложения, выбрать «Паспорт» и показать штрихкод для сканирования.

Новая технология проходит испытания в нескольких отелях, среди которых Four Seasons Hotel Moscow, Сочи Парк Отель, Сити Отель 1905 и Mantera Supreme Seaside, а также в гостиницах сети Cosmos Hotels. В течение года ожидается ее внедрение в тысячи российских отелей.

Ранее платформа МАКС назвала страны, где сервис активнее всего используют за пределами России. В компании заявили, что в тройку лидеров вошли Узбекистан, Белоруссия и Казахстан.