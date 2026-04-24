Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 апреля, 13:02

Пользователям МАКС стала доступна быстрая регистрация в отелях по цифровому ID

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / brajianni

Пользователи МАКС теперь могут заселяться в отели быстрее благодаря функции «Цифровой ID». Вместо заполнения бумажных анкет достаточно предъявить штрихкод из приложения сотруднику гостиницы. Как сообщили в пресс-службе мессенджера, эта возможность доступна только совершеннолетним россиянам.

Для регистрации нужно зайти в раздел «Цифровой ID» в профиле приложения, выбрать «Паспорт» и показать штрихкод для сканирования.

Новая технология проходит испытания в нескольких отелях, среди которых Four Seasons Hotel Moscow, Сочи Парк Отель, Сити Отель 1905 и Mantera Supreme Seaside, а также в гостиницах сети Cosmos Hotels. В течение года ожидается ее внедрение в тысячи российских отелей.

Национальный мессенджер MAX в магазинах приложений переименовали в МАКС
Национальный мессенджер MAX в магазинах приложений переименовали в МАКС

Ранее платформа МАКС назвала страны, где сервис активнее всего используют за пределами России. В компании заявили, что в тройку лидеров вошли Узбекистан, Белоруссия и Казахстан.

Наталья Демьянова
