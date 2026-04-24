В МАКС добавили расшифровку голосовых сообщений в текст
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chebotaeva Ekaterina
Мессенджер МАКС получил полезное обновление. Теперь приложение умеет автоматически расшифровывать голосовые сообщения в текст.
Функция работает с любыми голосовыми: как те, что прислали вам (друзья или коллеги), так и отправленные вами собеседникам. Алгоритм распознаёт русскую речь и переводит её в «письменный вид».
Ранее платформа МАКС назвала страны, где сервис активнее всего используют за пределами России. В компании заявили, что в тройку лидеров вошли Узбекистан, Белоруссия и Казахстан.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.