Немецкий посол в приподнятом настроении приехал по вызову в МИД России

Причина дипломатического вызова и подробности встречи пока не раскрываются, однако настроение у дипломата на входе было хорошее, несмотря на недопонимание между сторонами из-за кибератак. Ведь сегодня Министерство иностранных дел Германии заявило о вызове посла России в Берлине Сергея Нечаева в связи с предполагаемой кибератакой, направленной против Германии, стран‑партнёров по ЕС и Украины. А МИД Франции по той же причине пригласил российского посла в Париже Алексея Мешкова.