Немецкий посол в приподнятом настроении приехал по вызову в МИД России
Обложка © ТАСС / Евгений Мессман
Посла Германии в Москве Александера Ламбсдорфа 13 июля вызвали в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство в официальном Telegram-канале.
Посла Германии вызван в МИД. Видео © Telegram / МИД России
«13 июля в МИД России вызван посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф», — говорится в публикации.
Причина дипломатического вызова и подробности встречи пока не раскрываются, однако настроение у дипломата на входе было хорошее, несмотря на недопонимание между сторонами из-за кибератак. Ведь сегодня Министерство иностранных дел Германии заявило о вызове посла России в Берлине Сергея Нечаева в связи с предполагаемой кибератакой, направленной против Германии, стран‑партнёров по ЕС и Украины. А МИД Франции по той же причине пригласил российского посла в Париже Алексея Мешкова.
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