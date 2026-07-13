Франция вслед за ФРГ вызвала российского посла из-за обвинений в кибератаках

Франция вызвала российского посла в Париже Алексея Мешкова в свой МИД из-за обвинений в хакерских атаках. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала BFM TV.

По его словам, Франция также введёт санкции против девяти человек и четырёх компаний, которые, как утверждает Париж, причастны к этой киберкампании. Барро заявил, что атаки организовала российская ФСБ.

«Мы также введем санкции против 9 физических и четырёх юридических лиц, ответственных за эту киберкампанию, которая была организована службой безопасности ФСБ», — поведал Барро.

Французский министр говорит, что от этих атак пострадали не только Франция, но ещё 9 стран Европы. Хакеры атаковали министерства и компании, а их целями, с его слов, были «саботаж и шпионаж». При этом никаких доказательств причастности России к этим кибератакам Барро не привёл, хотя и заявил, что у Франции есть возможности их обнаруживать. В итоге Париж пообещал вызвать российского посла для выяснения ситуации и наказать тех, кого считает виновными, но конкретных улик в эфире не прозвучало.

До этого Германия тоже вызвала российского посла Сергея Нечаева в свой МИД. Причиной назвали якобы хакерскую атаку, направленную против Германии, её партнёров по Евросоюзу и Украины. Однако в российском посольстве в Берлине эти обвинения назвали надуманными. Дипломаты заявили, что всё это — просто искусственное раздувание антироссийской истерии и что такие обвинения больше похожи на теории заговора, чем на реальные факты.