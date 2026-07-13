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13 июля, 09:39

Посла России в Берлине вызвали в немецкий МИД из-за кибератак в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii

Министерство иностранных дел Германии заявило о вызове посла России в Берлине Сергея Нечаева в связи с предполагаемой кибератакой, направленной против Германии, стран‑партнёров по ЕС и Украины.

«Кибератаки против Германии, партнёров по ЕС и Украины неприемлемы. Мы решительно реагируем на них, в том числе посредством дополнительных санкций. Сегодня вызвали российского посла и ещё раз разъяснили нашу позицию», — отметили в МИД ФРГ на странице ведомства в соцсети X.

При этом в посольстве РФ в Берлине подчеркнули, что утверждения о кибератаках являются искусственным нагнетанием антироссийской истерии и относятся к сферам, близким к теориям заговора.

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Ранее российские хакеры осуществили масштабную кибератаку под названием Broken Byte. По данным СМИ, 15 июня, одновременно с саммитом G7, была взломана система видеонаблюдения, охватывающая около 50 тысяч камер на территории стран ЕС и Украины. Это якобы позволило российским хакерам из NoName057(16) и PalachPro отслеживать перемещения и идентифицировать объекты в пределах указанных регионов.

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Андрей Бражников
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