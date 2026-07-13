В МИД России сообщили, что посол ФРГ вернётся на родину на автомобиле

Посол Германии Александер Ламбсдорф будет возвращаться на родину из Москвы на своём автомобиле после хамских заявлений о ситуации с топливом в России. Об этом сообщили в МИД РФ, заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Посол ФРГ в ближайшее время возвращается на родину в связи с завершением служебной командировки на автомобиле... Это дезавуирует ранее появившуюся хамскую публикацию пресс-службы посольства ФРГ о ситуации с топливом в российской столице», — сказано в тексте.