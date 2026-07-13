В МИД России сообщили, что посол ФРГ вернётся на родину на автомобиле
Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru
Посол Германии Александер Ламбсдорф будет возвращаться на родину из Москвы на своём автомобиле после хамских заявлений о ситуации с топливом в России. Об этом сообщили в МИД РФ, заявление опубликовано на сайте ведомства.
«Посол ФРГ в ближайшее время возвращается на родину в связи с завершением служебной командировки на автомобиле... Это дезавуирует ранее появившуюся хамскую публикацию пресс-службы посольства ФРГ о ситуации с топливом в российской столице», — сказано в тексте.
Как сообщалось ранее, посла Германии в Москве Александера Ламбсдорфа 13 июля вызвали в Министерство иностранных дел России. До этого посольство ФРГ в оскорбительной манере оценило проблемы с бензином в России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовали немецким дипломатам пересесть на общественный транспорт.
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