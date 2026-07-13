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13 июля, 15:01

«Домыслы без доказательств»: Посольство РФ в Берлине жёстко ответило на вызов посла в МИД Германии

Посольство России в ФРГ отвергло обвинения ЕС в кибератаках

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Обложка © Telegram / Посольство России в Германии

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Обложка © Telegram / Посольство России в Германии

Посол России в Германии решительно отвергает Сергей Нечаев обвинение Евросоюза о якобы совершаемых кибератаках. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии.

«Посол России решительно отверг содержащиеся в есовском заявлении домыслы, которые в очередной раз оказались не подкреплены какими-либо доказательствами. Подчеркнул, что угрозы насчёт расширения Евросоюзом незаконных санкций не останутся без последствий», — сказано в публикации.

В дипмиссии также выразили сожаление курсом Берлина и Брюсселя, где ставка делается не на диалог, а на постоянное повышение градуса конфронтации. Особое недоумение вызвали всё громче звучащие из Германии призывы к оголтелой милитаризации и подготовке к войне с РФ. Это охарактеризовали как крайне опасный путь, не отвечающий интересам граждан самой ФРГ и других европейских государств.

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Напомним, сегодня Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ в Берлине, где обвинили Россию в кибератаках на Германию и её партнёров по Европейскому союзу и пригрозили дополнительными санкциями. Параллельно с этим немецкого посла в РФ Александера Ламбсдорфа вызвали в МИД России в Москве.

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Юрий Лысенко
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