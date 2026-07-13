МИД указал послу Ламбсдорфу на участие ФРГ в атаках на гражданские объекты в РФ

МИД заявил послу Германии в Москве Александеру Ламбсдорфу об участии Федеративной Республики в террористических атаках Киева на мирные объекты в России. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, комментируя вызов дипломата.

«13 июля в МИД России был вызван посол ФРГ в Москве, которому заявлено об участии Берлина в террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре в России», — говорится в сообщении.

Одновременно с этим МИД Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева. Причиной стало якобы участие РФ в кибератаках против страны и партнёров по ЕС.